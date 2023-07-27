В Воронежской области за полгода раскрыто 67 преступлений, совершенных преступными сообществами

В первом полугодии 2023 года правоохранительными органами Воронежской области раскрыто 67 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая подвела итоги надзора за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованной преступности. В первом полугодии 2022 года показатель составлял 74 преступления.

Большинство преступлений — 45 (48 годом ранее), по данным надзорного ведомства, было связано с незаконным оборотом наркотиков. Еще 17 (15) криминальных деяний имели экономическую направленность, оставшиеся пять (11) — иные уголовно-наказуемые деяния данной категории.

Кроме того, в первом полугодии 2023-го правоохранительные органы возбудили шесть уголовных дел по фактам организации и участия в преступных сообществах. В свою очередь, криминальные деяния, предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм), не регистрировались. Пресечена деятельность 67 участников организованных групп и преступных сообществ, из них восемь человек — организаторы. Годом ранее показатели составляли 105 и 9 соответственно.

Валерия Розбот

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