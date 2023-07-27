На Кубани собрали более 9 млн тонн зерна

В Краснодарском крае уже собрано 9,1 млн тонн зерна, в том числе более 7,5 млн тонн пшеницы — главной культуры региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

На Кубани завершают уборочную кампанию зерновых колосовых и зернобобовых культур. Аграрии уже обмолотили более 1,6 млн га, что составляет 83% от плана. Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека отметил, что по краю средняя урожайность составляет 56,7 центнера с 1 га.

Наибольший урожай озимой пшеницы собрали в Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Тимашевском районах. Также в регионе убирают зерновой горох, рожь, овес, тритикале, нут и чечевицу. Власти Кубани прогнозируют высокий общий валовый сбор зерна.

«Он перекроет потребности региона, страны и обеспечит экспорт. Это особенно важно с учетом того, что именно зерно является нашим главным экспортным агропродуктом, оно составляет в общем объеме экспорта АПК края почти 55 процентов»,— отметил Федор Дерека.

Татьяна Ручкина

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