В Орловской области утвердили лимиты добычи лося, оленя, косули и барсука

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, которым были утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Согласно документу, лимиты установлены на добычу лося, оленя благородного, косули европейской и барсука.
В течению года охотникам будет доступно:
- 99 лосей, что составляет 6,1% от их общей численности в регионе (1 623 особи);
- 15 оленей благородных (4% от общего числа — 374 особей);
- 1 035 косуль европейских (10,8%; 9 617);
- 74 барсука (8,6%; 861).
Добыча может вестись на всей территории Орловской области, за исключением территории ФГБУ «Национальный парк “Орловское полесье”».
О том, почему в регионах Черноземья стало меньше владельцев личного огнестрельного оружия и желающих его приобрести, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».
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