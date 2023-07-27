На первый этап капремонта воронежского ТЮЗа будет затрачено 8,8 млн рублей

В Воронеже выбрали подрядчика для проведения капитального ремонта в театре юного зрителя (ТЮЗ). Первый этап обновления здания на улице Дзержинского,10а будет стоить 8,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Имя победителя аукциона не раскрывается, однако известно, что в торгах принимала участие одна компания. Она не стала снижать начальную цену контракта.

Заказчиком ремонта выступает сам театр, источником финансирования — доходы от показа спектаклей и субсидии из бюджета. Работы на фундаменте, стенах, чердаке и окнах здания должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

В 2023 году театр отмечает 60-летие. В честь юбилея ему выделили 10 млн руб. на обновление светового оборудования по федеральной программе поддержки детских театров и еще «порядка 10 млн руб.» — на начало капитального ремонта здания. Об этом директор ТЮЗа Александр Васильев сообщил на пресс-конференции в феврале. Тогда же стало известно, что театр в этом году представит четыре премьеры.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте