ВСУ обстреляли белгородский поселок, есть пострадавший

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельхозработы на поле.

«У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой»,— подчеркнул глава региона.

Он также написал, что осколками снарядов поврежден комбайн.

После начала СВО Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Так, за прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 16 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Мария Старикова