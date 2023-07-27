В 42 муниципалитетах Кубани из-за жары прогнозируют пожары

27-28 июля из-за сухой и жаркой погоды на территории большинства городов и районов Краснодарского края прогнозируют возникновение ЧС и пожаров. В 42 муниципалитетах установлен четвертый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Наиболее подвержены возникновению ЧС Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, а также 36 районов края. Жителей Кубани и туристов просят не разводить костры вблизи сухой травы и деревьев.

Также рекомендуется, по возможности, не выходить на улицу в обеденное время, пить больше прохладной воды и надевать головные уборы. В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефонам: 112 и 8(861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС по Краснодарскому краю).

27 июля на Кубани действуют сразу три штормовых предупреждения: по сильной жаре, ливням и, в отдельных районах, по высокой пожароопасности. Ранее синоптики предупреждали об опасных +39° в Краснодарском крае во второй половине дня и вечером 27 июля.

Татьяна Ручкина

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