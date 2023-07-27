В Ярославской области половину новых бизнесов открывает молодежь

В первом полугодии 2023 года среди жителей Ярославской области, открывших новые ООО и ИП, 50% составили люди в возрасте до 35 лет. 13% приходится на категорию совсем молодых предпринимателей до 25 лет. Об этом сообщили в АО «Деловая среда» (дочерняя компания Сбера). Специалисты компании проанализировали ООО и ИП, которые были открыты с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды».

«В Ярославской области за шесть месяцев этого года открыто 602 новых предприятия, из них 87% — ИП, 13 % — ООО»,— сказал управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года в Ярославской области, составило 63% и 37 % соответственно.

В целом в России наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера операций с недвижимым имуществом. Таких бизнесов открыли на 27% больше, чем в первую половину 2022 года. Также выросло число тех, кто зарегистрировал дело в сфере ремонта и торговли автомобилями и мотоциклами (+25%) и в розничной торговле (+14%).

«Помимо традиционно популярных у наших соотечественников сфер бизнеса, в первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов в стране зарегистрировали больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте»,— прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 70 тысяч ИП и ООО, открытых в России за шесть месяцев в 2023 года.

Антон Голицын