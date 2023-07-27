Ночью в Керченском проливе ожидается шторм с высотой волн до 2,5 метров

В середине ночи 28 июля в районе Керченской переправы, западной части Азовского моря, а также в Феодосии и Анапе прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на западный до 20–25 м/с, порывы до 28 м/с, об этом сообщает ФГБУ «Крымский УГМС».

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Высота волн в районе Керченской переправы ожидается 1,5–2,5 м, в районе Феодосия — Анапа — 3–4 м. Также местами прогнозируется сильный ливень, гроза, град. Видимость во время дождя не превысит 500 м. Такая погода в указанных районах сохранится в течение всего завтрашнего дня.

Андрей Ульченко

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