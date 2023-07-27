В Переславском районе после массового ДТП госпитализировали 4 человек

В Переславском районе на трассе «М-8» произошло столкновение 8 автомобилей и грузовика, 4 человека госпитализировано. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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По данным УМВД, столкновение произошло около 11:10 на 126 км трассы в Переславском районе. В МЧС уточняют место столкновение как поворот на деревню Савельево. По предварительной информации, в больницу отвезли четырех человек, в том числе 10-летнего ребенка.

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Из-за столкновения образовалась пробка в обе стороны. Сейчас сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. На место происшествия выехал переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский для координации действий правоохранительных органов.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова