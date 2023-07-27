Почти 100 коррупционных преступлений выявлено в Орловской области за шесть месяцев 2023 года

За шесть месяцев 2023 года в Орловской области было выявлено 97 коррупционных преступлений, предусматривающих уголовную ответственность,— на два больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила прокуратура региона. Орловские суды рассмотрели 21 соответствующее уголовное и признали виновным 21 человека. В первом полугодии 2022-го были осуждены 23 человека по 26 уголовным делам.

В ведомстве также рассказали, что за шесть месяцев 2023 года в регионе было выявлено 900 нарушений антикоррупционного законодательства, предусматривающих дисциплинарную или административную ответственность. В первом полугодии 2022-го — 1,3 тыс. таких нарушений.

Прокурор области Алексей Тимошин добавил, что «нужно усилить взаимодействие с правоохранительными органами, чтобы выявить имущество чиновников, приобретенное на неподтвержденные доходы».

Как губернатор Орловской области оценил внимание прокуратуры к мэру областного центра — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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