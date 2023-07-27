Во дворе частного дома в Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотник

В Верхнехавском районе Воронежской области во дворе одного из частных домов был обнаружен БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Место обнаружения БПЛА оцеплено. Спецслужбы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших нет»,— рассказали в облправительстве.

Отметим, что подобные происшествия в Воронежской области после начала специальной военной операции на Украине фиксируются не в первый раз. Так, 14 июля под Воронежем были сбиты три украинских беспилотника, 8 июля — два. А 9 июля беспилотник врезался в одну из немногих незаселенных квартир многоэтажного дома в центре Воронежа.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Беспилотник не попал в окно».

Мария Старикова