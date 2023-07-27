В Ярославле нашли покупателя для недостроя на Октябрьской площади

В Ярославле победителем торгов по продаже недостроенного торгового комплекса на Октябрьской площади стало ООО «Центрторг плюс». Об этом сообщил мэр Артем Молчанов. Здание продано за 282,5 млн руб.

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«Накануне прошел аукцион по продаже здания. Претендентов было три. В конкурентной борьбе выиграл ООО «Центрторг плюс». В течение трех дней состоится подписание договора о купле-продаже здания. Новый владелец должен завершить строительство многоэтажки и в дальнейшем может использовать ее в качестве гостиницы, офисного здания или жилого дома»,— написал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание было изъято по решению Арбитражного суда Ярославской области в 2020 году у собственника ООО «ТБС» в связи с истечением срока аренды земельного участка, в ходе которого строительство не было завершено. По решению суда здание должно быть продано с торгов, вырученные деньги в этом случае идут прежнему собственнику. Купившее здание ООО «Центрторг плюс» имеет юридический адрес в том же здании, где зарегистрировано ООО «ТБС» — улица Гоголя,2 (ТЦ «Фараон»).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что недострой мэрия пыталась продать с февраля 2021 года. Изначально его продавали за 476 млн руб., потом цена снизилась до 325 млн. В последнем аукционе начальная стоимость объекта составляла 277 млн руб.

Алла Чижова