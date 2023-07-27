Под Анапой загорелись 1600 квадратных метров сухой травы

В хуторе Чембурка произошло возгорание сухой травы на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Шоссейной потупило спасателям в 10:05. Через 17 минут на место прибыли пожарные и установили, что произошло возгорание сухой травы на площади 1,5 тыс. кв. м. В 12:24 пожар локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м. Еще через десять минут ликвидировали открытое горение.

Всего к ликвидации возгорания привлекается 73 человека и 25 единиц техники. Сотрудники МЧС России защищают от огня рядом расположенные населенный пункт и АЗС. Угрозы распространения на них нет, подчеркивают в МЧС.

Татьяна Ручкина

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