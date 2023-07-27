В Сочи водитель «Лексуса» сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП в Красной Поляне с участием автомобиля «Лексус» и ребенка произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Заповедной, в районе дома №18, сообщает Telegram-канал ЧП Сочи со ссылкой на ГИБДД города. Происшествие случилось 23 июля, однако о нем стало известно только сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

По данным сочинской госавтоинспекции, водитель автомобиля был лишен прав еще в 2017 году. Он не пропустил ребенка на пешеходном переходе, в результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.

Андрей Ульченко

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