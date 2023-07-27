Белгородцам начнут выдавать гуманитарную помощь в пострадавшем от обстрелов Шебекине

Выдачу гуманитарной помощи белгородцам сконцентрируют в пострадавшем из-за обстрелов в конце мая-начале июне Шебекине. Ранее ее выдавали преимущественно в Белгороде. Об этом в ходе прямого эфира заявила вице-губернатор по внутренней политике Ольга Медведева. По словам главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, продуктовые наборы будут выдавать в Масловопристанском доме культуры в поселке Маслова Пристань и Центре культурного развития в Шебекине. График работы — с 8:00 до 20:00. Проживающих в других населенных пунктах шебекинцев будут обеспечивать поддержкой через местные администрации.

По информации Ольги Медведевой, жителей региона продолжат поддерживать и в Белгороде — там продуктовые наборы будут выдавать в спортивном комплексе «Космос», единственном открытом пункте выдачи. Изначально работали четыре таких площадки, но три из них закрыли в связи с «сокращением объема востребованности». Также белгородцев из пострадавших муниципалитетов будут поддерживать в районах, где они проживают, — с помощью местных властей.

«Массовая выдача наборов в Белгороде начнется завтра, в Шебекине — сегодня, в другие муниципалитетах — завтра или в субботу»,— добавила госпожа Медведева.



Вице-губернатор сообщила, что в ближайшее время гуманитарную помощь получат жители Шебекинского и Грайворонского горокругов, а также 15 сел, где введен режим ЧС, которые лишились домов и находятся вне пунктов временного размещения (ПВР). Также на поддержку могут рассчитывать многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры с доходом «12 тыс. руб., менее 12 тыс. руб. в месяц». Все они должны проживать вне ПВР. Предварительно о желании получить продуктовые наборы заявили четыре тыс. семей или 16 тыс. человек.

Госпожа Медведева уточнила, что выдача продуктовых наборов будет осуществляться «по мере необходимости», хотя рассчитаны они на месяц. Количество наборов будет зависеть от состава семьи. Если в нее входят от одного до трех человек, то речь идет об одном продуктовом наборе, если четыре-пять человек — о двух, шесть-семь человек — о трех, восемь человек и более — о четырех. Наборы будут содержать «базовые продукты»: крупу, муку, макароны, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сахар, кондитерские изделия.

По данным председателя белгородской облдумы Юрия Клепикова, в июне-июле в регион было доставлено более 1 тыс. т гуманитарного груза от 61 субъекта РФ. В него входили вода, продукты и «ряд других необходимых вещей». Более 600 т уже предоставлено более 90 тыс. белгородцев, прежде всего, жителям Шебекинского городского округа, уточнила госпожа Медведева.

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Алина Морозова

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