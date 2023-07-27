Город-спутник Нововоронежской АЭС получит более 100 млн рублей для строительства мегадвора

В 2024 году в городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже начнется реализация проекта «МЕГАдвор», в рамках которого благоустроят общественное пространство общей площадью 20,2 тыс. квадратных метров в Северном микрорайоне города.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Реализация проекта стала возможной благодаря победе Нововоронежа в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организованном Минстроем России. Его результаты объявили на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел во Владивостоке с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Всего на конкурс было подано 395 заявок.

Для благоустройства общественной территории в городе атомщиков из федерального бюджета выделят 92,1 млн рублей. Со стороны АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выделено финансирование в размере 18,5 млн рублей, которое направлено на разработку концепции благоустройства и проектно-сметной документации.

Концепция мегадвора, созданная проектным бюро М4 совместно с жителями города, предполагает создание зоны активного и спокойного отдыха с уже существующим участком соснового леса. По проекту будут установлены различные горки, качели, навесы, настилы, можно будет поиграть в настольный теннис, позаниматься на снарядах для воркаута, пройти полосу препятствий. «Фишками» проекта станут передвижной амфитеатр, смотровая площадка, домик на дереве.

«Северный микрорайон Нововоронежа возник благодаря строительству новых инновационных энергоблоков №6 и №7. Там живет много атомщиков и молодых семей, и мы хотим создать все условия для их комфортной жизни», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

На данный момент идут проектные и изыскательские работы, которые должны завершиться до конца года.

Это третья победа Нововоронежа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году он стал лауреатом с концепцией благоустройства городской набережной, а в 2020 году выиграл федеральный грант на благоустройство «НОВОпарка».