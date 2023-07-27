Экс-сотрудника учреждения Майкопа будут судить за получение взяток за подготовку могил

Бывшего главного специалиста подведомственного мэрии Майкопа учреждения — МКУ «Благоустройство» — будут судить за получение 11,5 млн руб. взяток за оказание похоронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По версии следствия, в 2013–2023 годах главный специалист муниципального учреждения получал лично и через посредников взятки от представителей ритуальных компаний за подготовку могил на территории городского кладбища. При этом такая муниципальная услуга должна предоставляться бесплатно.

63-летний бывший сотрудник МКУ «Благоустройство» обвиняется по четырем эпизодам п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и по трем эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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