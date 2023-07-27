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Нижегородские власти ожидают увеличения турпотока в 2023 году до 4,5 млн человек

Правительство Нижегородской области ожидает увеличения туристического потока в регион по итогам 2023 года до 4,5 млн человек. Это на 15% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил, выступая перед депутатами областного законодательного собрания 27 июля. В 2022 году рост туристического потока составил 15,7%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора, сдерживающим фактором для развития туризма в Нижегородской области остается нехватка мест размещений и готовность предпринимателей вкладывать средства в этот вид бизнеса. «Номеров не хватает ни для кого и нигде. Гостиниц мало, хотя дома есть, участки есть и даже региональная программа поддержки строительства гостиниц уже есть. В регионе более 630 тыс. человек заняты в малом и среднем бизнесе. Необходимо призвать их к участию в развитии туристической инфраструктуры»,— отметил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам прошлого года Нижегородская область заняла шестое место в национальном туристическом рейтинге. В допандемийный 2019 год регион занимал лишь 11 место.

Андрей Репин

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