Из-за оползня 15 сел в Сочи на сутки остались без воды

В результате оползня близ с. Нижняя Хобза поврежден магистральный водовод диаметром 700 мм, который питает 15 сел Сочи, сообщает пресс-служба Водоканала города. В муниципальной организации называют порыв «крупной нештатной ситуацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Аварийный участок сети расположен в труднодоступной лесной местности. Применение какой-либо тяжелой спецтехники пока не представляется возможным»,— заявили в Водоканале. Там также уточнили, что на ремонтных работах сейчас задействованы более десятка человек и пять единиц техники, дополнительные ресурсы подтягиваются.

Перебои с водоснабжением могут возникнуть в поселках Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхнее Буу, Дагомыс, Волковка, в селах Дагомыс, Детляжка, Нижняя Хобза, Сергей-Поле, Верхне-Армянское Лоо, в микрорайонах Шаумяновка, Лазурный берег, а так же на улицах 72 км, 73 км и Ландышевая.

В Водоканале рассчитывают окончить ремонтные работы к концу текущих суток. Воду в полном объеме планируют дать к полудню 28 июля.

Андрей Ульченко

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