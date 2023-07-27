На Кубани выдача автокредитов выросла на 60%

В первом полугодии в Краснодарском крае были выданы автокредиты на 22,9 млрд руб. Это на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По объему выдачи автокредитов Кубань занимает пятое место в России. Регион опережают Москва (44,9 млрд руб., +19,5%), Московская область (35,4 млрд руб., +42,5%), Санкт-Петербург (30,6 млрд руб., +44,3%) и Татарстан (22,9 млрд руб., +91,7%).

Последний регион стал лидером по росту объемов выдачи автокредитов. Второе место по этому показателю занимает Вологодская область — 90%, при этом в регионе самый низкий объем выдачи займов в РФ — 4,5 млрд руб. В конце списка также находятся Тверская (4,6 млрд руб., +64,9%) и Калужская (4,9 млрд руб., +60,8%) области.

Всего в России в январе—июне 2023 года банки выдали автокредитов на 499,8 млрд руб. Это на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет рост объемов выдачи таких займов возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран.

Татьяна Ручкина

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