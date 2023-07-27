Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За прошедшие сутки по Белгородской области выпущено 16 различных боеприпасов, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ежедневную сводку об ударах по региону со стороны Украины в своем Telegram-канале. Согласно ей, за минувшие сутки по Белгородской области было выпущено 16 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

  • В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас.
  • В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.
  • В селе Новопетровка Валуйского горокруга сброшен с БПЛА один осколочный боеприпас.
  • В Краснояружском районе на окраине села Поповка сбит дрон, имеющееся на нем взрывное устройство сдетонировало отдельно. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Задорожный, зафиксировано шесть прилетов.
  • В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...