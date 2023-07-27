За прошедшие сутки по Белгородской области выпущено 16 различных боеприпасов, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ежедневную сводку об ударах по региону со стороны Украины в своем Telegram-канале. Согласно ей, за минувшие сутки по Белгородской области было выпущено 16 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. Также противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство.

В селе Новопетровка Валуйского горокруга сброшен с БПЛА один осколочный боеприпас.

В Краснояружском районе на окраине села Поповка сбит дрон, имеющееся на нем взрывное устройство сдетонировало отдельно. Под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Задорожный, зафиксировано шесть прилетов.

В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова