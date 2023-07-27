Cullinan Belek посетят всемирно известные хореографы и шеф-повара

Гостями турецкого отеля Cullinan Belek станут всемирно известные хореографы и шеф-повара, отмеченные звездами Michelin. Шеф-повара предложат гостям отеля специальное меню, а хореографы представят зрелищные шоу и представления.

Отель предлагает гостям уникальную атмосферу с привилегированным подходом, таким как личная встреча, трансфер из аэропорта и личный помощник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Следующая фотография 1 / 6 Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek

В отеле Cullinan Belek представлены номера в разных сегментах с большими, просторными и удобными жилыми зонами, частный белоснежный песчаный пляж, рестораны и бары, предлагающие изысканные блюда.

Детский клуб Upupa работает по концепции летнего приключения для семей с детьми и красочным оформлением, квалифицированной и обученной командой, лицензированными шоу, играми и занятиями, подходящими для разных возрастных групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cullinan Belek Фото: Cullinan Belek

Особое внимание стоит уделить экзотическим спа-процедурам в уникальном по архитектуре спа-центре C`ESPACEЭ, а также полю для гольфа с 36 лунками, дизайн которого был разработан компанией European Golf Design, ведущей в мире фирмой по проектированию полей для гольфа.