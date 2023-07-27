Рост объемов контейнерных перевозок порта Новороссийск обеспечивают страны Африки

Объем контейнерных перевозок через Новороссийск за первое полугодие текущего года вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслана Давыдова. По его мнению, значительный вклад в этот прирост внесли страны Африканского континента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новороссийский порт

Фото: www.nutep.ru Новороссийский порт

Фото: www.nutep.ru

Также господин Давыдов указал на рост грузооборота по Международному транспортному коридору «Север — Юг» по всем видам транспорта: водному, железнодорожному, автомобильному.

«Доля торговли со странами Африканского континента в 2022 году составляла 2,3% от общего товарооборота РФ, а в текущем году уже 3,7%»,— заявил врио руководителя ФТС. «Место в торговле, которое освободили недружественные России страны, сегодня активно занимается теми государствами, которые готовы с нами сотрудничать, в том числе и африканскими странами»,— отметил он.

Ранее «ДелоПортс» заявил об увеличении объемов перевалки в I полугодии 2023 года. Контейнерный терминал НУТЭП за этот период обработал 338,4 тыс. ДФЭ, что на 16% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Зерновой терминал КСК перевалил в I полугодии 4,1 млн т зерна, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Новороссийские терминалы КСК и НУТЭП входят в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело».

Андрей Ульченко

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