В Джубге мотоциклист погиб после столкновения с Kia Rio

В Джубге произошла авария, в которой погиб мотоциклист, столкнувшись с машиной и забором. Об этом сообщает отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 26 июля около 17 часов по ул. Советской. По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла Suzuki превысил безопасную скорость и на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя, а после наехал на забор.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался при транспортировке в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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