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Нижегородское заксобрание поддержало назначение Андрея Чечерина на пост замгубернатора

Законодательное собрание Нижегородской области единогласно утвердило назначение Андрея Чечерина на пост заместителя губернатора. На этой должности он будет курировать сферы здравоохранения и образования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее Андрей Чечерин занимал пост первого заместителя министра в нижегородском минфине. Его переход на новое место работы стал возможен после того, как занимавший пост замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов перешел на работу в футбольный клуб «Пари НН».

Андрей Репин

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