Нижегородское заксобрание поддержало назначение Андрея Чечерина на пост замгубернатора

Законодательное собрание Нижегородской области единогласно утвердило назначение Андрея Чечерина на пост заместителя губернатора. На этой должности он будет курировать сферы здравоохранения и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее Андрей Чечерин занимал пост первого заместителя министра в нижегородском минфине. Его переход на новое место работы стал возможен после того, как занимавший пост замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов перешел на работу в футбольный клуб «Пари НН».

Андрей Репин