На Кубани осужден житель Ставрополья за работу на телефонных мошенников

В Каневском районе вынесен приговор в отношении 30-летнего жителя Ставрополья, он выполнял функции курьера в группе телефонных мошенников, которые обманывали стариков. Осужденный проведет в колонии строгого режима два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: it-tehnik.ru Фото: it-tehnik.ru

В суде установлено, что в июне 2023 года осужденный нашел объявление о быстром и высоком заработке. За работу курьером ему предложили 10% от суммы, которую ему передавали обманутые пенсионеры. Его подельник, который звонил пожилым людям, пока не установлен, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Телефонный мошенник представлялся полицейским и сообщал своим жертвам, что их близкие люди попали в ДТП. Он предлагал «избежать проблем» с законом за деньги. Двое обманутых пенсионеров передали осужденному 100 тыс. руб. и 150 тыс. руб. Деньги житель Ставрополья переводил на банковский счет подельника.

Криминальный курьер полностью признал свою вину.

Андрей Ульченко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram