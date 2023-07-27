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В Белгороде, Воронеже и Тамбове сократилось число выявленных поддельных купюр

По итогам первого полугодия 2023 года в банковском секторе Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей снизилось число выявленных поддельных купюр, рассказали в Банке России. В Белгородской области во втором квартале было выявлено 14 фальшивых банкнот (на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в Воронежской — восемь (почти вдвое меньше, чем годом ранее). В Тамбовской за полгода обнаружено 35 поддельных денежных знаков (вдвое меньше, чем в первом полугодии 2023-го).

Традиционно чаще всего подделывают банкноты в 5 тыс. руб.: с апреля по июнь в Воронежской области выявили 22 фальшивки этого номинала, в Белгородской области — пять. В Тамбовской области за полгода обнаружено 20 фальшивых купюр по 5 тыс. руб. Также эксперты обнаружили признаки подделки у ряда купюр других номиналов — 2 тыс., 1 тыс. 100 руб. и 50 руб.

Из иностранной валюты в первом полугодии 2023 года в Тамбовской области была обнаружена одна 50-долларовая поддельная купюра. В Воронежской области из обращения выведены две фальшивые купюры номиналом 100 долларов США.

Мария Старикова

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