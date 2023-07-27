С августа жителям и туристам Крыма запретят доступ на Арабатскую стрелку

С 20 часов 31 июля доступ гражданских лиц на косу Арабатская стрелка в Крыму будет запрещен. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ РФ по республике.

Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб и граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС. Решение было принято оперштабом Крыма под председательством главы республики Сергея Аксенова.

Меры необходимы для локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам, расположенным в Крыму. Они будут действовать до особого распоряжения.

Татьяна Ручкина

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