В Петербурге арестовали замглавы администрации Мурино по делу о взятке

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы администрации Муринского городского поселения Ленинградской области Алексея Бекетова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Накануне, 26 июля, в областном управлении Следственного комитета сообщили, что в ходе расследования уголовного дела в отношении председателя комитета по ТЭК Ленинградской области Юрия Андреева был установлен умысел на получение взятки со стороны господина Бекетова, который является заместителем главы муниципального образования по ЖКХ, благоустройству и безопасности. По данным СК, он получил взятку в размере 850 тыс. руб. за заключение с фирмой договора на выполнение работ и оказание услуг по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах Ленинградской области. Кроме того, за эту сумму он якобы был готов организовать беспрепятственную приемку выполненных работ.

47news уточняет, что суд по избранию меры пресечения состоялся 19 июля. Господина Бекетова, по данным издания, арестовали до 7 сентября.

АИТП устанавливаются по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области». Ее куратором был председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев, который также находится под арестом. Следствие считает, что он влиял на выбор подрядчиков в районах. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. В СК отмечают, что арестован также бывший директор ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», которого обвиняют в мошенничестве.

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