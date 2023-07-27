Воронежская «Квадра» заменила по концессии более 600 м теплосетей в Железнодорожном районе облцентра

В рамках летней ремонтной кампании воронежский филиал АО «Квадра» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом инфраструктурные решения») произвел замену 629 м изношенных труб на концессионных теплосетях в Железнодорожном районе Воронежа на улице Богдана Хмельницкого. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Работы проводятся в том числе рамках концессионного соглашения на теплосести облцентра.

«На одном из участков (напротив дома 54б) энергетики заменили 300 м магистрального трубопровода в износостойкой изоляции, а также обновили старый металлический трубопровод горячей воды и циркуляции на современные пластиковые термостойкие трубы. На другом участке (напротив дома 64) специалисты уложили 137 м новых магистральных теплосетей. Также заменено 192 м распределительной теплосети от магистрали до ЦТП у дома 19а»,— рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что воронежский филиал «Квадры» в 2023 году намерен инвестировать в обновление активов на территории облцентра 1,6 млрд руб. Большую часть этой суммы, 1,1 млрд руб., планируется направить на модернизацию и ремонт теплосетевого комплекса, рассказывали в пресс-службе компании. В рамках концессии на обновление муниципальных объектов в этом году компания планирует направить 513 млн руб. За четыре года концессионного соглашения «Квадра» вложила в объекты «Воронежтеплосети» 2,06 млрд руб., половина от этой суммы (1,02 млрд руб.) было потрачено на замену теплосетей.

Валерия Розбот

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