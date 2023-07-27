Дмитрий Рудаков рассказал о кадровых проблемах «Рыбинской генерации»

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков планирует повысить зарплаты сотрудникам ООО «Рыбинская генерация», чтобы справиться с оттоком кадров. Об этом глава города заявил на встрече с жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинская генерация

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Рыбинская генерация

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Господин Рудаков в ходе встречи пояснил, что сейчас власти занимаются восстановлением возвращенной полгода назад в собственность города теплоснабжающей организации.

«Не все от нас зависит, нам инвестиционную программу утверждает область. Инвестиционная программа – это в итоге то, что на тарифе отражается. Первое, что надо сделать в тарифе, это людям зарплату поднять. Иначе все люди от нас убегут, у нас самая низкая зарплата в отрасли у "Рыбинской генерации". Там ниже, чем у "Водоканала". Люди бегут на "Сатурн" или тот же "Водоканал". Первое, за что мы бьемся в тарифе, это увеличить зарплатную составляющую. А это еще надо сделать без повышения тарифа»,— сказал Дмитрий Рудаков.

ООО «Рыбинская генерация» выполняет функции теплоснабжающей организации на территории Рыбинска. Оно объединяет активы бывшего МУП «Теплоэнерго», которое было передано в концессию ПАО «ТГК-2» в 2019 году. В 2022 году «Рыбинская генерация» была продана муниципальному предприятию Рыбинска «Дорожно-эксплуатационное строительство» за символическую сумму в 70 тыс. руб.

Алла Чижова