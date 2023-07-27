На Кубани перевыполнили план по производству консервированного горошка

Заводы Краснодарского края выпустили 220,6 млн банок консервированного гороха, что составляет 102% от плана. Как сообщает пресс-служба администрации региона, всего аграрии собрали более 62,4 тыс. тонн культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В Краснодарском крае завершили сезон консервации зеленого горошка. В этом году мы получили очень хороший урожай. <…> Край сохранил за собой звание лидера среди российских регионов по сбору и переработке гороха»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В 2023 году на Кубани горохом засеяли более 15,5 тыс. га. Больше всего агрокультуры собрали в Калининском, Тимашевском и Динском районах. Урожайность составила 51,7 центнера с га. Производством консервированного горошка в регионе занимаются 11 предприятий.

Готовую продукцию поставляют по всей России и в страны ближнего зарубежья. 21 июля 55 тыс. тонн кубанского гороха доставили в Китай. Груз стал первой в истории партией российского гороха, доставленной в Поднебесную по морю.

Татьяна Ручкина

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