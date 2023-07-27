В каждой 20 пробе петербургской рыбы и морепродуктов обнаружили нарушения

Службы Роспотребнадзора сделали более 2200 проб рыбы и морепродуктов в Петербурге за первую половину текущего года. В 5% случаев были обнаружены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в 0,5% проб специалисты обнаружили паразитов. Однако нарушений, связанных с превышением по содержанию антибиотиков или радиоактивных веществ, выявлено не было.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку условий хранения и сроков годности рыбы и морепродуктов. Было выявлено, что некоторая рыба продавалась с нарушениями, а на товарах отсутствовала маркировка. В ходе рейда было изъято более 225 кг рыбы и морепродуктов. Организаторов продажи привлекли к административной ответственности.

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