Роспотребнадзор назвал районы Екатеринбурга, где больше всего вшей

За шесть месяцев 2023 года в Екатеринбурге зарегистрировали 147 случаев педикулеза — заразного заболевания, вызванного паразитированием на теле человека вшей. Об этом со ссылкой на свердловское управление Роспотребнадзора сообщает Е1.ru. Чаще всего от вшей страдали в Чкаловском (52 заболевших), Железнодорожном (17) и Академического (11) районах.

В целом в Свердловской области педикулезом заразились 324 человека, из которых 234 — дети. При этом среди несовершеннолетних в 70% случаев от головного педикулеза страдали подростки в возрасте от семи до 14 лет.

Симптомы головного педикулеза —кожный зуд, серо-голубоватые пятна на коже и наличие самих вшей или их гнид в волосах. В Роспотребнадзоре отметили, что платяные и головные вши являются переносчиками возбудителей опасных инфекционных заболеваний, таких как сыпной тиф или волынская лихорадка.

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