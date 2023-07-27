Ярославский муниципальный детский лагерь хотят сделать круглогодичным

Муниципальный детский оздоровительно-образовательный центр им. А. Матросова может стать круглогодичным. Об этом заявил председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин в ходе визита в центр группы депутатов. Детский лагерь, принадлежащий мэрии Ярославля, не газифицирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лагерь им. А. Матросова в Ярославской области

Фото: мэрия Ярославля Лагерь им. А. Матросова в Ярославской области

Фото: мэрия Ярославля

«Сейчас решается вопрос по газификации лагеря. Если мы перейдем на газ и создадим условия для нормального теплоснабжения корпусов, то переход на газ нам позволит сделать муниципальный оздоровительный центр круглогодичным»,— заявил Сергей Калинин.

Помимо газификации необходимо будет утеплить корпуса и столовую. Сейчас центр принимает 260 детей за смену, за летний сезон в лагере проводится 6 смен. В случае газификации в лагере сможет отдыхать гораздо больше детей, полагает господин Калинин. В лагере, расположенном в Ярославском районе, также отдыхают и тренируются воспитанники спортивных школ города: пловцы, шорт-трекисты и футболисты.

Антон Голицын