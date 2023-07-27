Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июля

11:42. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ежедневную сводку об ударах по региону со стороны Украины в своем Telegram-канале. Согласно ей, за минувшие сутки по Белгородской области было выпущено 16 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

11:29. В июне-июле в Белгородскую область было доставлено более 1 тыс. т гуманитарного груза от 61 субъекта РФ. В него входили вода, продукты и «ряд других необходимых вещей». Более 600 т уже предоставлено более 90 тыс. белгородцев, прежде всего, жителям Шебекинского городского округа. Об этом сообщили председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков и замгубернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.

11:23. РСЧС: ведется обстрел села Терезовка Шебекинского горокруга Белгородской области.

11:02. Сегодня, 27 июля, из ПВР в Тамбовской области вернутся домой последние жители Шебекинского горокруга (Белгородская область), находившиеся там из участившихся обстрелов в конце мая-начале июня. Всего временно на Тамбовщине были размещены 146 шебекинцев. Об их возвращении стало известно 26 июля. Об этом сообщила замгубернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.

10:18. Орловская область доставила в зону СВО еще 20 т питьевой воды, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков: «В настоящее время в зоне проведения спецоперации установилась очень жаркая погода. Всего регионом уже закуплено 200 т воды».

09:21. РСЧС: ведется обстрел хутора Панков Шебекинского горокруга Белгородской области.

09:07. Сегодня в Новоусманском районе Воронежской области возле села Александровка запланировано уничтожение авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны весом 250 кг, обнаруженной при производстве земляных работ, сообщили в райадминистрации. Ликвидацию снаряда проведут специалисты отряда взрывотехнических работ аварийно-спасательной службы Воронежской области при содействии отдела по делам ГО и ЧС администрации Новоусманского района.

8:47. Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани временно приостановлено.