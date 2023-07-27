С 27 по 29 июля в Свердловской области ожидается жара до +30 градусов и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в четверг температура воздуха в регионе составит +23°…+28°. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В пятницу, 28 июля, температура ночью опустится до +15°…+20°, а днем поднимется до +25°…+30°. Ночью местами небольшие, днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

В субботу, 29 июля, температура воздуха ночью составит +11°…+16°, днем — +25°…+30°. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 27 июля ожидается +25°…+27°. Ночью в пятницу прогнозируется +18°…+20°, днем — +26°…+28°. В субботу ночью температура составит +14°…+16°, днем +27°…+29°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте