«Девелопмент-Юг» начал передачу школы на Иве в городскую собственность

25 июля подписан акт о передаче учебного учреждения в микрорайоне Ива в муниципальную собственность. Соответствующие документы направлены в Росреестр для регистрации права собственности, сообщили «Ъ-Прикамье» в городской администрации: «Собственность пока не зарегистрирована, но начался процесс».

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Напомним, «Девелопмент-Юг» строил школу в микрорайоне Ива-1 в рамках комплексного освоения территории. Право застройки площадки в 80 га компания приобрела на торгах весной 2008 года. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. «Девелопмент-Юг» уже построил на Иве Спортивный микрорайон «Ива» на 104 тыс. кв. м, сейчас идет возведение ЖК «Погода». Разрешение на строительство школы компания получила весной 2021 года.

Новая школа на Иве рассчитана на 1626 мест. Планируется, что здание закрепят за лицеем №10. Оснастить новый корпус оборудованием власти хотят к началу учебного года. Объем дополнительного финансирования составит около 91,7 млн руб.