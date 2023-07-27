Пермские архитекторы требуют назначить главного архитектора региона

Пермское региональное отделение Союза архитекторов России обратилось с открытым письмом к губернатору Дмитрию Махонину. В нем представители отрасли выражают обеспокоенность из-за того, что уже полгода региональные власти не назначают нового главного архитектора Пермского края. В январе этого года Артем Габдрахманов покинул должность главного архитектора региона, возглавив минстрой Прикамья. Пост главного архитектора освободился, но до сих пор на вакантное место никого не назначили.
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«Необходимо отметить, что отсутствие специалиста на вышеуказанной должности не позволяет принимать важные для города и края решения в области градостроительства и архитектуры. Это может привести к многочисленным нарушениям законодательства и нового Генерального плана»,— отмечает в письме председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников. Председатель правления просит в ближайшее время организовать процедуру выборов и назначения профессионального специалиста на должность главного архитектора Пермского края.
Обращение регионального отделения Союза архитекторов России к Дмитрию Махонину датировано 21 июля. Как пояснил Виктор Воженников, письмо направлено в администрацию губернатора, ответ на него еще не получен. Ранее «Ъ-Прикамье» направил запрос на эту тему в региональное минимущество, где был трудоустроен главный архитектор. В министерстве к моменту публикации назначение этого специалиста не прокомментировали.
Напомним, впервые о намерениях пермских властей вернуться вновь к назначению главного архитектора на краевом уровне стало известно осенью 2020 года. В конце 2021 года на должность главного архитектора региона — замминистра регионального минимущества был назначен Артем Габдрахманов, до этого руководивший ГКУ «Институт регионального и городского планирования». В январе 2023 года господин Габдрахманов возглавил краевой минстрой, заменив на этом посту Андрея Колмогорова. Должность главного архитектора стала вакантной.