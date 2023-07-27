Пермские архитекторы требуют назначить главного архитектора региона

Пермское региональное отделение Союза архитекторов России обратилось с открытым письмом к губернатору Дмитрию Махонину. В нем представители отрасли выражают обеспокоенность из-за того, что уже полгода региональные власти не назначают нового главного архитектора Пермского края. В январе этого года Артем Габдрахманов покинул должность главного архитектора региона, возглавив минстрой Прикамья. Пост главного архитектора освободился, но до сих пор на вакантное место никого не назначили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Необходимо отметить, что отсутствие специалиста на вышеуказанной должности не позволяет принимать важные для города и края решения в области градостроительства и архитектуры. Это может привести к многочисленным нарушениям законодательства и нового Генерального плана»,— отмечает в письме председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников. Председатель правления просит в ближайшее время организовать процедуру выборов и назначения профессионального специалиста на должность главного архитектора Пермского края.

Обращение регионального отделения Союза архитекторов России к Дмитрию Махонину датировано 21 июля. Как пояснил Виктор Воженников, письмо направлено в администрацию губернатора, ответ на него еще не получен. Ранее «Ъ-Прикамье» направил запрос на эту тему в региональное минимущество, где был трудоустроен главный архитектор. В министерстве к моменту публикации назначение этого специалиста не прокомментировали.

Напомним, впервые о намерениях пермских властей вернуться вновь к назначению главного архитектора на краевом уровне стало известно осенью 2020 года. В конце 2021 года на должность главного архитектора региона — замминистра регионального минимущества был назначен Артем Габдрахманов, до этого руководивший ГКУ «Институт регионального и городского планирования». В январе 2023 года господин Габдрахманов возглавил краевой минстрой, заменив на этом посту Андрея Колмогорова. Должность главного архитектора стала вакантной.