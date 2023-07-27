Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» начал экспортировать горох в Китай

Агропромышленный холдинг «Юбилейный» (Тюменская область) экспортировал в Китай первую партию гороха в количестве 1,5 тыс. тонн. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании. Поставка проводилась в рамках договора на переработку гороха по давальческой схеме.

«Под ТМ "Протеинсиб" будет произведен гороховый изолят в объеме 250 тонн. Тем самым предприятие начинает изучение рынка данного вида продукции. Эти работы ведутся в рамках реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке гороха. После ввода нового предприятия в эксплуатацию перед инвестором стоит не менее сложная задача — выход на полную мощность. Как правило, этот процесс занимает два-три года»,— отметил гендиректор агрохолдинга Сергей Мамонтов

Первую партию переработанной продукции инвестор получит в середине сентября. Всего в течение ближайших двух лет в Китай планируется экспортировать 15 тыс. тонн гороха, а также получить и реализовать около 2,5 тыс. тонн горохового изолята.

Напомним, открытие завода по глубокой переработке гороха АО «Протеинсиб» в Тюменской области запланировано на 2027 год. Мощность предприятия составит 70 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект — около 7 млрд руб. Будет создано не менее 150 рабочих мест.

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