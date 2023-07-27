Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти ребенка в гостинице Красноармейского района

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в гостиничном комплексе в станице Новомышастовской после удара током. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным следствия, 23 июля в гостиничный комплекс из Краснодара приехала семья с двухлетней дочерью. Вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон и получила электрический разряд от находившегося там неизолированного провода. Скорая не смогла спасти ребенка.

На 48-летнюю владелицу гостиницы было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг.

Татьяна Ручкина

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