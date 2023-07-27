В Иркутске суд рассмотрит дело банды, вымогавшей деньги у местных жителей

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в похищении, вымогательстве и угоне автомобиля.

В январе, как сообщает СУ СКР по Иркутской области, обвиняемые похитили двоих мужчин. Они поместили их в автомобиль и вывезли в лесной массив, где, угрожая оружием, получили от похищенных 500 тыс. руб. После получение денег мужчин отпустили.

Злоумышленники были задержаны следователями СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и спецподразделения «Гром».

Ранее сообщалось о вынесении приговора десяти жителям Иркутской области, обвиняемых в создании преступной группировки. Члены ОПГ похищали людей, вымогали у них деньги и имущество, а также занимались незаконным оборотом оружия. Лидер группировки осужден на 15,5 лет особого режима, остальные участники получили от пяти до 14 лет.

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Александр Киселев