Губернатор Кузбасса зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала действующего главу региона Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы на предстоящих 10 сентября выборах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

27 июля председатель регионального Избиркома Светлана Демидова вручила ему удостоверение зарегистрированного кандидата, сообщается в Telegram-канале «Цивилев. Кузбасс».

Ранее сообщалось, что в выборах главы региона также намерены участвовать депутаты законодательного собрания Кузбасса Екатерина Грунтовая (КПРФ) и Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), депутат законодательной думы Томской области Станислав Карпов (ЛДПР).

На предыдущих досрочных губернаторских выборах в сентябре 2018 года Сергей Цивилев победил, набрав более 81% голосов.

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Игорь Лавренков, Кемерово