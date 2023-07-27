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Четыре кандидата продолжают борьбу за пост губернатора Омской области

Число претендентов на пост губернатора Омской области сократилось до четырех. Это стало известно по итогам процедуры подачи документов на регистрацию в областную избирательную комиссию, завершившуюся вечером 26 июля.

В числе кандидатов врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы РФ Андрей Алехин (КПРФ), депутат законодательного собрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России») и помощник депутата Госдумы РФ Максим Макаленко (ЛДПР). «Двоим из кандидатов – Виталию Хоценко и Андрею Алехину – председатель облизбиркома Иван Ходаков сегодня вручил удостоверения о регистрации»,- сообщил вечером 26 июля Telegram-канал избирательной комиссии.

Ни один из самовыдвиженцев (первоначально их было четверо) не смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра.

Выборы губернатора Омской области пройдут 9-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский

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