Если человеку хочется и в старости сохранять острый ум и хорошую память, ему следует отказаться от трансжиров и переключиться на оливковое масло. Таковы данные Американского общества нутрициологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: roberta sorge / unsplash.com Фото: roberta sorge / unsplash.com

Исследование, которое принесло такой результат, проводилось в течение более трех десятилетий, в нем участвовало свыше 90 тыс. медиков — врачей, медсестер и пр. Наблюдения показали, что у тех, кто потребляет более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск впасть в деменцию на 28% ниже, чем у тех, кто постоянно оливкового масла не ест.

Так что даже небольшое изменение диеты может дать прекрасный результат: надо просто тщательно читать этикетки и не брать в рот ничего, что содержит трансжиры (маргарин). Ну или по крайней мере есть их поменьше, а оливковое масло в рацион добавить.

Эксперты, разумеется, предупреждают, что пока можно говорить не о строгой зависимости, а о том, что между потреблением оливкового масла и частотой появления деменции наблюдается некоторая корреляция. Хотя предварительное объяснение уже дано: Конни Декман, нутриционистка из Сент-Луиса, считает, что дело в том, что в оливковом масле содержатся жирные кислоты типа омега-3, которые обладают противовоспалительным действием. А воспалительные процессы служат одной из доказанных причин возникновения нейродегенеративных заболеваний.

В той же работе сообщается, что хорошо уже всем известная средиземноморская диета, в состав которой входит значительное количество оливкового масла, помогает держать в порядке память.

Конечно, нужно четко понимать, что никакого волшебного средства против деменции не создано и создано, скорее всего, не будет. Забота о том, чтобы встретить старость с ясным умом, лежит, к сожалению, даже не полностью на самом человеке — генетическую предрасположенность нельзя исключить из списка причин появления нейродегенеративных заболеваний. Но общий принцип ясен: больше растительной пищи, меньше животной пищи, больше нерафинированных продуктов, меньше полуфабрикатов.

По материалам American Society for Nutrition.

Ольга Грибова