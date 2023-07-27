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Краевой арбитраж принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры по ЗиДу

Арбитражный суд Пермского края 25 июля принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ, о признании ничтожной сделки между ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) и ООО ПСК «Спецпроектстрой, говорится в материалах дела. Заседание по иску назначено на 23 августа.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление надзорного органа принято всего через пять дней после того, как арбитраж оставил иск Генпрокуратуры без движения, предложив ей исправить ряд недочетов. В новом определении суда говорится, что заявитель по-прежнемудолжен указать правовые основания для оспаривания сделки, раскрыть основания для возврата имущества в собственность РФ и определить сделки, которые подлежат признанию недействительными.

Также Генпрокуратура требовала ввести обеспечительные меры в виде запрета ФГУП «ЗиД» и ООО ПСК «Спецпроектстрой» объектами недвижимости предприятия. Суд отказал во введении мер, поскольку ранее уже приостановил исполнения договора купли-продажи, заключенного между ООО ПСК «Спецпректстрой» и ФГУП «ЗиД»

Торги по продаже имущества ЗиДа сейчас оспаривают четыре органа госвласти: Минпромторг РФ, Генпрокуратура, прокуратура Пермского края и теруправление Росимущества. Все они добиваются признания недействительными торгов по реализации имущественного комплекса завода им. Дзержинского. Лот за 725 млн руб. в апреле был выкуплен ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», с которым был заключен договор купли-продажи.

По истцов мнению, ООО «Спецпроектстрой» вообще не могло участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у компании не было лицензии на разработку, производство, а также реализацию вооружений и военной техники. Таким образом, апеллянты считают, что ООО не могло стать претендентом на имущество оборонного предприятия.

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