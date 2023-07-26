Главные новости за 26 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В станице Новомышастовской двухлетняя девочка погибла, получив удар током от оголенного провода в гостинице.

Ночью 26 июля на складе винзавода в Темрюкском районе произошел пожар площадью 900 кв. м. СМИ сообщали, что огонь вспыхнул в компании «Фанагория», однако позже производитель эту информацию опроверг.

Яхта «Тата» с пассажирами на борту получила пробоину, столкнувшись с затопленным судном у восточного берега Крыма.

Водитель автобуса, в салоне которого находились 18 детей, пытался скрыться от полицейской погони в Сочи.

В Анапе к 1 июня 2024 года собираются открыть пятизвездочный отель под брендом Hilton. Стоимость объекта составит 1,1 млрд руб.

В селе Сергей Поле в районе Сочи из-за взрыва бытового газа в трехэтажном частном доме разгорелся пожар.

Проведение Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который должен был пройти 29–30 сентября, в очередной раз перенесли на более поздний срок.

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