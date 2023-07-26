Стоимость квартир в новостройках Краснодара с начала года снизилась на 4%

Стоимость жилья в новостройках Краснодара в июне 2023 года снизилась на 4% в сравнении с показателями января текущего года. Об этом говорится в исследовании аналитиков ресурса «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Снижение также отмечено в Московской (-4%) и Ростовской областях (-16%). В остальных регионах РФ цены на квартиры в новостройках выросли в пределах 5%.

При этом в июне текущего года стоимость недвижимости указанной категории в Краснодарском крае выросла в пределах 1-2% по отношению к маю 2023 года.

«Во-первых, начинает сказываться рост объёма инвестиций в недвижимость на фоне ослабления курса национальной валюты. Во-вторых, часть продавцов пошли на повышение цен из-за заявлений о скором прекращении действия льготных программ»,— говорится в исследовании.

Рост цен в июне эксперты связывают с нестабильной ситуацией на рынке недвижимости на фоне сведений о прекращении действия льготных программ.

Анастасия Донскова

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