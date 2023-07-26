В Крыму начали проверку по факту бедствия прогулочной яхты, наткнувшейся на затопленное судно

В Крыму начали проверку по факту бедствия прогулочной яхты, которая наткнулась на затопленное судно у восточного берега полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РК.

Оперативные службы приняли сигнал бедствия в 11:23. Сообщалось, что судно тонет, получив пробоины. Прибывшие на место пограничники обнаружили повреждения, которые не позволяли яхте вернуться к берегу своим ходом.

«Из пострадавшего судна произведена откачка воды, далее оно было отбуксировано в порт Кавказ»,— говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи изучат обстоятельства происшествия и наличие в них признаков преступлений по ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 263 У№К РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Анастасия Донскова

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