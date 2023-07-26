Главные новости за 26 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Рынок ипотеки в Воронежской области демонстрирует восстановительный рост после падения в первые месяцы 2023 года. В июне жители региона подали 4 214 заявлений на оформление ипотечных жилищных кредитов, что на 27% больше, чем в мае.

В Воронежской области реконструируют ворота и башни дворца Ольденбургских. Документацию, регламентирующую это, утвердило управление по охране объектов культурного наследия.

Депутаты горсовета Белгорода накануне на заседании утвердили освобождение от земельного налога собственников домов в областном центре, сильно пострадавших от обстрелов ВСУ.

Активность обстрелов между тем растет день ото дня. За последние сутки ВСУ выпустили по приграничным районам Белгородской области не менее 95 различных видов боеприпасов.

Молочные хозяйства АО «Орлик» в Чернянском районе Белгородской области и ОО «Советское» в Алексеевском городском округе вкладывают почти 1 млрд руб. во внедрение роботизированного доильного оборудования.

Начальником департамента физкультуры и спорта Липецка назначена Ксения Казакова, основатель бегового сообщества Lipetsk Run Club и президент федерации триатлона Липецкой области.

Инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора выявили нарушения в работе муниципального предприятия «Курскводоканал», которые привели к загрязнению реки Сейм.